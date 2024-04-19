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Шахбазов анонсировал возведение еще 5 солнечно-ветряных электростанций

Шахбазов анонсировал возведение еще 5 солнечно-ветряных электростанций

В этом году в Азербайджане начнется строительство еще 5 солнечно-ветряных электростанций общей мощностью 1300 МВт.

Согласно информации министерства энергетики, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках “Недели устойчивого развития” в Нью-Йорке.

Министр отметил, что подход Азербайджана к развитию возобновляемых источников энергии в соответствии с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года в контексте постконфликтного строительства способствовал созданию “зеленых энергетических зон” на освобожденных территориях.

“Превращение Карабаха и Восточного Зангезура, а также Нахчывана в зону ”зеленой энергии» является важной частью пути, ведущего нашу страну к энергетической системе с нулевым уровнем выбросов. Верим, что наша деятельность по ”зеленой энергии» и председательство в COP29 не только укрепит наше сотрудничество с ООН, но и внесет достойный вклад в текущий процесс величайших глобальных экономических преобразований нашего времени и приблизит к глобальным целям», – сказал П.Шахбазов.

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