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Байрамов рассказал алжирскому послу о положении дел в регионе

Байрамов рассказал алжирскому послу о положении дел в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял 19 апреля посла Алжира в нашей стране Абдельвахаба Османа в связи с завершением его дипломатической миссии.

Согласно информации управления пресс-службы министерства, Джейхун Байрамов поблагодарил посла Абдельвахаба Османа за приложенные в период деятельности в нашей стране усилия по развитию отношений между Азербайджаном и Алжиром, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны подчеркнули, что нарастающее партнерство, дружественные отношения, контакты высокого уровня между Азербайджаном и Алжиром вызывают удовлетворение. Было отмечено значение взаимодействия между нашими странами с целью расширения контактов в политической, экономической, гуманитарной, энергетической сферах, в области межпарламентских связей и других направлениях. Подчеркнуто успешное продолжение сотрудничества наших стран в ООН, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и на других международных платформах.

Было отмечено, что наша страна высоко ценит постоянную поддержку Алжиром основанной на международном праве позиции Азербайджана в связи с завершившимся армяно-азербайджанским конфликтом. Министр также проинформировал посла о текущей ситуации в регионе и процессе нормализации отношений с Арменией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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