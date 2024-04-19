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Абдоллахиян отрицает ущерб от удара дронов по Исфахану (фото)

Абдоллахиян отрицает ущерб от удара дронов по Исфахану (фото)

Сбитые над Исфаханом в центре Ирана якобы израильские дроны не нанесли ни физического, ни материального ущерба. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Сторонники [Израиля] в средствах массовой информации тщетно пытались превратить свое очередное поражение в победу и преувеличить всю эту ситуацию, в то время как сбитые квадрокоптеры не нанесли ни материального, ни физического ущерба», – приводятся его слова в заявлении, опубликованном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Таким образом министр отреагировал на перехват над Исфаханом нескольких дронов силами противовоздушной обороны армии республики.

Таким образом министр отреагировал на перехват над Исфаханом нескольких дронов силами противовоздушной обороны армии республики.

Абдоллахиян уточнил, что Иран предупредил «США и другие стороны» о решительном и немедленном ответе исламской республики, если Израиль «снова предпримет действия против интересов» Тегерана. По мнению дипломата, мир в регионе зависит от прекращения Израилем военной операции в секторе Газа, где еврейское государство при поддержке США и их союзников якобы «совершает массовые убийства и ведет геноцид беззащитных палестинских женщин и детей».

При этом спутниковые снимки, приводимые CNN, свидетельствуют об отсутствии больших кратеров от взрывов и видимых поврежденных зданий на авиабазе в Исфахане.

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