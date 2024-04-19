CNN заявляет о стремлении Ирана и Израиля к завершению эскалации

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Иран и Израиль стремятся завершить опасную эскалацию между двумя странами, сообщает телекомпания CNN.

Телекомпания напомнила, что эскалация началась с удара Израиля по иранскому дипломатическому зданию в Дамаске, после чего Иран нанес ответный удар по еврейскому государству. Накануне телеканал ABC со ссылкой на источникив в США сообщил, что Израиль совершил ракетную атаку на Иран, однако ее масштабы все еще остаются неизвестными. Израильские официальные лица до сих пор публично не признали ответственность за это нападение. Тегеран заявил, что атака была совершена при помощи «крошечных беспилотников», которые были сбиты системами ПВО.

По утверждениям CNN, Иран может приуменьшать значение «ограниченного израильского нападения», однако очевидно, что и Иран, и Израиль стремятся завершить «самую опасную на сегодняшний день эскалацию между двумя странами региона».