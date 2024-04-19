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Орбан: Запад близок к отправке военных в Украину

Орбан: Запад близок к отправке военных в Украину

Запад близок к тому, чтобы отправить своих военных в Украину, однако это может «утянуть Европу на дно». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит интернет-издание Index.

«Сегодня в Брюсселе провоенное большинство, настроения в Европе воинственные, в политике доминирует логика войны, я вижу подготовку к войне со стороны всех и повсюду. Генсек НАТО заявил, что хочет создать миссию НАТО в Украине, европейские лидеры уже втянуты в войну, <…> они рассматривают войну как свою собственную войну и ведут ее как таковую. Сначала речь шла только об отправке касок, потом о санкциях, но не об энергоносителях, конечно. Но потом пошла отправка оружия, сначала огнестрельного, потом танков, потом самолетов, потом финансовой помощи в размере больше десятков миллиардов евро, а сейчас где-то около €100 млрд. Деньги, оружие, но ситуация не улучшается, а на самом деле ухудшается, мы в шаге от того, чтобы Запад отправил военных в Украину, это вихрь войны, который может утянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем и искушает Бога», – заявил Орбан.

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