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Палата представителей утвердила помощь Киеву и конфискацию активов РФ

Палата представителей утвердила помощь Киеву и конфискацию активов РФ

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США.

Процедурному голосованию предшествовали непродолжительные дебаты по этим законопроектам, которые, по сути, сведены в единый пакет. Инициативу оформления именно в такой форме дополнительных ассигнований из федерального бюджета США на военные нужды Украины, Израиля и Тайваня выдвинул спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. 17 апреля он представил тексты вошедших в пакет законопроектов, из которых следовало, что помощь Киеву будет предоставляться в кредит. Президент США демократ Джо Байден, поначалу выступавший против дробления запроса своей администрации на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, впоследствии поддержал инициативу Джонсона.

Не исключено, что Палата представителей может принять этот пакет уже в субботу. После этого он поступит на рассмотрение Сената Конгресса, большинство в котором в отличие от Палаты представителей имеют демократы. Демократическая фракция в верхней палате Конгресса уже сигнализировала о готовности обеспечить оперативное одобрение пакета. Затем он будет подписан Байденом и обретет силу закона.

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