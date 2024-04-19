НАТО гарантирует усиление ПВО Украины |
Байрамов поблагодарил Италию за справедливую позицию |
Гаджизаде о возвращении Азербайджану 4-х сел: Долгожданное историческое событие |
Аэропорт Гейдар Алиев вновь получил престижную премию |
Алиев и Шольц проведут переговоры в Берлине |
Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут переговоры в Москве 22 апреля |
Армянские СМИ сообщили, что Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме |
Страны G7 выступили с призывом к Баку и Еревану |
Лавров: Армения сама не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории |
Главное Экономика

Исабеков: Кыргызстан может стать связующим звеном между Китаем и Азербайджаном

Исабеков: Кыргызстан может стать связующим звеном между Китаем и Азербайджаном

Таможенные службы Кыргызстана и Азербайджана хотят сотрудничать. Об этом заявлено на Caspian Investment Fоrum Bishkеk, сообщает пресс-служба ГТС КР.

Глава Государственной таможенной службы Самат Исабеков отметил важность мероприятия для развития кыргызско-азербайджанских экономических отношений.

По его словам, необходимо развивать транзитный потенциал и приложить усилия к налаживанию деловых отношений. Он считает, что Кыргызстан может стать связующим звеном между Китаем и Азербайджаном, через который открывается путь в Турцию и Европу.

«Мы должны упрощать таможенные процессы и этим вносить вклад в развитие международной торговли. Достигнуть эти цели можно путем внедрения автоматизации и цифровизации таможенных процессов», — сказал чиновник.

Предпринимателей двух стран призывают развивать торговые отношения и гарантируют им поддержку.

Теги:
Из этой рубрики
Исабеков: Кыргызстан может стать связующим звеном между Китаем и Азербайджаном
Экономика

Исабеков: Кыргызстан может стать связующим звеном между Китаем и Азербайджаном

2024/04/19, 19:37
Аэропорт Гейдар Алиев вновь получил престижную премию
Экономика

Аэропорт Гейдар Алиев вновь получил престижную премию

2024/04/19, 18:01
Трансферты ГНФАР в госбюджет выросли в 2 раза
Экономика

Трансферты ГНФАР в госбюджет выросли в 2 раза

2024/04/19, 18:00
Счетная палата: Ущерб бюджету в прошлом году превысил 103 млн манатов
Экономика

Счетная палата: Ущерб бюджету в прошлом году превысил 103 млн манатов

2024/04/19, 13:44
Турция намерена начать разведку нефти у берегов Сомали
Экономика

Турция намерена начать разведку нефти у берегов Сомали

2024/04/19, 13:03
Эксперты S&P Global Ratings дали прогноз по Азербайджану
Экономика

Эксперты S&P Global Ratings дали прогноз по Азербайджану

2024/04/18, 21:18
Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших миллиардеров России
Экономика

Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших миллиардеров России

2024/04/18, 18:51
Двойное налогообложение доходов между Азербайджаном и Турцией будет отменено
Экономика

Двойное налогообложение доходов между Азербайджаном и Турцией будет отменено

2024/04/18, 17:57
Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран
Экономика

Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран

2024/04/18, 09:21