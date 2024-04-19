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Буданов намекнул на способы уничтожения стратегических самолетов России

Буданов намекнул на способы уничтожения стратегических самолетов России

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, каким именно оружием украинские военные уничтожают стратегические российские самолеты.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.

Буданов рассказал о том, чем именно Украина способна наносить прицельные удары по стратегически важным для российского агрессора военным авиабортам.

«Применяются разные системы. На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте», – сказал глава ГУР.

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