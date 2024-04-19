Буданов намекнул на способы уничтожения стратегических самолетов России

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, каким именно оружием украинские военные уничтожают стратегические российские самолеты.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.

Буданов рассказал о том, чем именно Украина способна наносить прицельные удары по стратегически важным для российского агрессора военным авиабортам.

«Применяются разные системы. На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте», – сказал глава ГУР.