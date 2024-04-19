Кямран Алиев получил высокий пост в Международной ассоциации прокуроров (фото)

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Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.

Согласно информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, выступая на 57-м заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАП), Кямран Алиев проинформировал о реформах, проводимых в органах прокуратуры нашей страны в соответствии с поручениями и рекомендациями президента Ильхама Алиева, а также вкладе прокуратуры Азербайджана в работу МАП.

Отметив, что в Баку пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата-COP29, одно из самых престижных международных мероприятий в мире, генеральный прокурор особо подчеркнул, что это в очередной раз свидетельствует о большом доверии и уважении стран мира к Азербайджану, растущем авторитете нашей страны в мировом масштабе и ее сильных позициях.

На заседании был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе проведение выборов на руководящие должности организации, прием новых членов, рекомендации по заслушиванию отчетов, организация очередных ежегодных собраний и конференций ассоциации и др.

По итогам проведенного голосования генеральный прокурор Кямран Алиев был единогласно избран вице-президентом ассоциации на следующий срок полномочий.

На заседании также были обсуждены организационные вопросы, связанные с ежегодной конференцией и общим собранием ассоциации, которые пройдут в нашей стране с 29 сентября по 2 октября текущего года.

В рамках визита генеральный прокурор встретился с руководителем Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC) Особого административного района Гонконг Китайской Народной Республики Ву Денни.

Комиссар сообщил делегации, что придает большое значение отношениям с правоохранительными органами Азербайджана, в частности с Генеральной прокуратурой, рассказал о перспективах расширения взаимодействия, подчеркнул необходимость установления долгосрочного институционального сотрудничества.

Генеральный прокурор высоко оценил успешную деятельность комиссии в области борьбы с коррупцией и отметил важность сотрудничества между структурами для организации с целью обмена опытом взаимных визитов и тренингов.

Кямран Алиев отметил, что обеспечение эффективного сотрудничества между Гонконгской международной антикоррупционной академией, действующей при комиссии, и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана будет продуктивным для сотрудников обеих структур.

Рабочий визит делегации в Китайскую Народную Республику завершился.