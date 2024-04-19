Токаев запретил ввоз вейпов в Казахстан

146 Просмотров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в законодательство по вопросам здравоохранения, которые предполагают запрет на ввоз, производство и продажу вейпов (электронные сигареты). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Подписанный лидером страны закон устанавливает запрет на ввоз и распространение вейпов, а также запрет на рекламу некурительных табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них. Вводится уголовная ответственность за ввоз и продажу вейпов. Устанавливается запрет на рекламу товаров с использованием элементов товарного знака и названия, известного как наименование некурительных табачных изделий и вейпов, а также их рекламу при проведении различных мероприятий. Соответствующие поправки вступят в действие по истечении 60 дней после официального опубликования документа в печати.

Кроме того, нововведения предусматривают обязательное страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Для этого каждая медицинская организация будет заключать договор со страховой компанией. Вводится механизм досудебного урегулирования споров. При обращении пациента в случае нанесения вреда его жизни и здоровью в результате врачебной ошибки жалобы предлагается рассматривать независимой экспертной комиссией. Ее заключение станет основанием для осуществления страховой выплаты пациенту