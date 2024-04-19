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На Абеля Магеррамова подали в суд из-за его отеля

На Абеля Магеррамова подали в суд из-за его отеля

На бывшего ректора Бакинского государственного университета (БГУ) академика Абеля Магеррамова подали в суд.

Как сообщает Qaynarinfo, истцом является Назим Амиров.

Его иск связан с освобождением земельного участка и сносом незаконной постройки. Суд первой инстанции иск не удовлетворил. Назим Амиров подал апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в Сумгайытском апелляционном суде. Дело ведет судья Фуад Мамедов. Судебное заседание по делу было назначено на 7 мая.

Наряду с Абелем Магеррамовым, Назим Амиров подал в суд на его жену Рагиму Махмудову, Ильгара Тагиева и Низами Тагиева.

Согласно утверждениям, вопрос связан с отелем Абеля Магеррамова в селе Сейидликендьери Хачмазского района. Разрешение на строительство указанного отеля было выдано в 2008 году.

В официальных документах в качестве заказчика строительства указано имя Рагимы Махмудовой. Исполнителем проекта была компания Grandproje.

Сейидликендьери расположено неподалеку от поселка Набран и считается территорией Набранского муниципалитета. Несколько лет назад в СМИ распространилась информация о том, что отель El Faro Hotel Nabran в поселке принадлежит Абелю Магеррамову. Утверждается, что стоимость объекта, занимающего площадь в 200 га, оценивается в 61 млн манатов.

Позицию А.Магеррамова в связи с произошедшим узнать не удалось.

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