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Главное Общество

В Баку выявлены цеха производства подпольной продукции (фото)

В Баку выявлены цеха производства подпольной продукции (фото)

В цехах, расположенных во дворе мясокомбината в поселке Кешля Низаминского района Баку, выявлена подпольная продукция, сообщила пресс-служба ГНС при Министерстве экономики.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Главным управлением предварительного расследования налоговых преступлений ГНС по данному адресу, установлено производство химической и моющей бытовой продукции неизвестного состава путем подделки различных товарных знаков и их упаковки, алкогольной продукции без маркировки акцизной маркой или с использованием поддельных акцизных марок, факты хранения и реализации изготовленной кустарным способом продукции.

Проведенным расследованием установлено, что хозяйствующий субъект принадлежит Ульви Сариф оглу Алиеву.

Контрафактная продукция была конфискована. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана и Государственная служба антимонопольного контроля и потребительского рынка были проинформированы о фактах, установленных в ходе контрольных мероприятий.

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