Эрдоган заявил, что не знает, кто говорит правду об ударах Израиля по Ирану

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может назвать правдивыми заявления Израиля и Ирана относительно последних израильских ударов по иранской территории. При этом он обвинил США в поддержке Израиля, отметив, что не ожидал иного от Вашингтона.

«В настоящее время Израиль и Иран говорят разные вещи. Нет никакой ответственности, нет никакого объяснения. По заявлениям Ирана нельзя сказать, что он говорит правду. Про Израиль это вообще невозможно сказать», – сообщил турецкий лидер журналистам в Стамбуле.

То же самое, по словам Эрдогана, можно адресовать США. «Мы видим в СБ ООН, что Америка выступает на стороне Израиля. В то время, как все выступают в поддержку Палестины, США, судя по последним заявлениям, продолжают занимать сторону Израиля. Иного мы и не ожидали, и вновь получили возможность убедиться в этом», – отметил Эрдоган.