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Эрдоган заявил, что не знает, кто говорит правду об ударах Израиля по Ирану

Эрдоган заявил, что не знает, кто говорит правду об ударах Израиля по Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может назвать правдивыми заявления Израиля и Ирана относительно последних израильских ударов по иранской территории. При этом он обвинил США в поддержке Израиля, отметив, что не ожидал иного от Вашингтона.

«В настоящее время Израиль и Иран говорят разные вещи. Нет никакой ответственности, нет никакого объяснения. По заявлениям Ирана нельзя сказать, что он говорит правду. Про Израиль это вообще невозможно сказать», – сообщил турецкий лидер журналистам в Стамбуле.

То же самое, по словам Эрдогана, можно адресовать США. «Мы видим в СБ ООН, что Америка выступает на стороне Израиля. В то время, как все выступают в поддержку Палестины, США, судя по последним заявлениям, продолжают занимать сторону Израиля. Иного мы и не ожидали, и вновь получили возможность убедиться в этом», – отметил Эрдоган.

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