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Хакатон «Techcell» пройдет при поддержке Azercell

Хакатон «Techcell» пройдет при поддержке Azercell

Стартовала регистрация для участия в хакатоне «Techcell», организованном Азербайджано-Французским Университетом (UFAZ) при поддержке ООО «Azercell Telecom». К участию в хакатоне приглашаются студенты всех высших учебных заведений Азербайджана, которые будут работать над реальными задачами, связанными со сферами информационных технологий, кибербезопасности и мобильных сетей.

Студенты, обладающие базовыми знаниями в указанных областях, должны сформировать группу из трех человек и подтвердить свою заявку на сайте https://hackathon.ufaz.az/registration/ до 6 мая. После первичной оценки 30 команд получат возможность попробовать свои силы на заключительном этапе хакатона. Хакатон пройдет с 18 по 19 мая в университете UFAZ, а победителей объявят 27 мая. Обладатели первых трех мест будут награждены ценными подарками.

Проект, реализуемый совместными усилиями Azercell и UFAZ, способствует выявлению и развитию талантливой молодежи, отличающейся техническими знаниями и инновационными идеями. Отметим, что «Techcell» – это третий хакатон, проводимый в рамках данного партнерства.

Студенты могут ознакомиться с общими правилами участия в хакатоне, критериями оценки и условиями регистрации на сайте https://hackathon.ufaz.az. Свои вопросы можно отправить организаторам по электронной почте [email protected].

ООО «Azercell Telecom» желает успехов всем участникам хакатона!

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