Алиев и Шольц проведут переговоры в Берлине |
Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут переговоры в Москве 22 апреля |
Армянские СМИ сообщили, что Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме |
Страны G7 выступили с призывом к Баку и Еревану |
Лавров: Армения сама не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории |
Лавров рассказал о гарантиях для Украины в стамбульском соглашении (видео) |
Иран не будет отвечать Израилю на удар по Исфахану |
В Иране заявили, что сбитые над Исфаханом БПЛА запустили с территории страны |
США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации |
Главное Политика

Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут переговоры в Москве 22 апреля

Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут переговоры в Москве 22 апреля

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут в Москве переговоры 22 апреля.

Как сообщает пресс-служба Кремля, азербайджанский лидер будет находиться в РФ с рабочим визитом.

«Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике», – передает пресс-служба президента РФ темы переговоров.

Лидеры двух стран встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали, прокладку которой в годы работы в Совете Министров СССР курировал отец Ильхама Алиева, будущий президент Азербайджана Гейдар Алиев, отмечается в сообщении Кремля.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев и Шольц проведут переговоры в Берлине
Политика

Алиев и Шольц проведут переговоры в Берлине

2024/04/19, 16:32
Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут переговоры в Москве 22 апреля
Политика

Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут переговоры в Москве 22 апреля

2024/04/19, 16:19
Байрамов провел телефонный разговор с премьер-министром Палестины
Политика

Байрамов провел телефонный разговор с премьер-министром Палестины

2024/04/19, 15:33
Страны G7 выступили с призывом к Баку и Еревану
Политика

Страны G7 выступили с призывом к Баку и Еревану

2024/04/19, 15:22
Лавров: заявления о выходе армян из Карабаха из-за бездействия росмиротворцев неправильны
Политика

Лавров: заявления о выходе армян из Карабаха из-за бездействия росмиротворцев неправильны

2024/04/19, 15:00
Лавров: Армения сама не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории
Политика

Лавров: Армения сама не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории

2024/04/19, 14:50
Лавров рассказал о гарантиях для Украины в стамбульском соглашении (видео)
Политика

Лавров рассказал о гарантиях для Украины в стамбульском соглашении (видео)

2024/04/19, 13:59
Игорь Коротченко - «Минвалу»: Над Южным Кавказом нависла серьезная угроза, упустим время и потом будем сильно сожалеть
Политика

Игорь Коротченко – «Минвалу»: Над Южным Кавказом нависла серьезная угроза, упустим время и потом будем сильно сожалеть

2024/04/19, 12:10
«Утечка не моя» — удалось ли «отмыться» Госдепартаменту США?
Политика

«Утечка не моя» — удалось ли «отмыться» Госдепартаменту США?

2024/04/19, 10:28