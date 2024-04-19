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Страны G7 выступили с призывом к Баку и Еревану

Страны G7 выступили с призывом к Баку и Еревану

Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ, говорится в заявлении «семерки».

«Мы призываем Армению и Азербайджан оставаться полностью приверженными мирному процессу для достижения достойного и прочного мира, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности», – говорится в тексте документа. Страны «семерки» подчеркнули, что дальнейшая эскалация конфликта была бы неприемлема.

Кроме того, G7 и ее члены выразили готовность содействовать дальнейшим конструктивным контактам на всех уровнях, особенно в рамках установленных переговорных рамок, предоставленных ЕС и США.

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