Лавров: Миссия ЕС в Армении превращается в натовскую

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Миссия ЕС в Армении превращается в натовскую.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«То, что ОДКБ в 2022 году на саммите в Ереване полностью согласовало документ о передаче дополнительных вооружений Армении, проведении учений и развертывании миссии – это факт. Все, включая армянского министра, завизировали документ. А когда утром премьер-министр Пашинян открывал саммит, он сказал, что консенсуса не получилось. Однако консенсус в армянском обществе по миссии Евросоюза получился. Миссия, которую обещали на два месяца, а теперь это уже бессрочная миссия. Теперь там также присутствуют канадцы, другие члены НАТО тоже хотят присоединиться. Это уже не евросоюзовская миссия, это – миссия НАТО», – сказал Лавров.