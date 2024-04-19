Лавров: Надеемся, что контакты РФ с Арменией по Карабаху пройдут на высшем уровне

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что надеется на контакты России с Арменией на высшем уровне для честного обсуждения ситуации в Карабахе.

«Никол Воваевич Пашинян сказал, что они ценят то, что у них было с Россией. Трудно переоценить, что Россия сделала для безопасности, экономики, суверенитета, и то, что было и есть в наших отношениях, надо ценить. Я надеюсь, что у него будут контакты с президентом Владимиром Путиным, где можно будет ситуацию вокруг Карабаха откровенно обсудить, без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели», – сказал он в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».