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Лавров: Армения сама не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории

Лавров: Армения сама не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории

Армения пока что сама не может определить зону ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Конечно же, когда говорят, что ОДКБ не может определить, где ее зона ответственности в Армении, Армения пока сама не определила», – сказал он.

Лавров отметил, что Москва по-прежнему считает Ереван союзником не только в юридическом плане.

«Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками. Юридически мы союзники, но я думаю, что не только юридически и что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении», – отметил министр.

Он также особо отметил «наглые и беспардонные действия» США и Европейского союза «по отрыву Армении ускоренными темпами от Российской Федерации». «В ЕврАзЭС Армения в пропорциональном измерении получает больше всех выгод. Это подсчитано, 35% экономики Армении реализуется за счет участия в ЕврАзЭС, – продолжил Лавров, комментируя некоторые утверждения о партнерских связях Армении с РФ и ЕАЭС. – А если брать прошлый год, то товарооборот Армении 20 с чем-то млрд долларов, 37% от этого – Евразийский экономический союз, 13% – Евросоюз и 3% – США. То есть здесь даже с точки зрения арифметической нельзя говорить, что ЕврАзЭС с Арменией развалил. Армения, будучи маленькой страной, вносит в ЕврАзЭС гораздо меньше, чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения».

«Поэтому тем, кто пытается создать картину эксплуатации маленькой Армении Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом надо думать об этом», – заключил Лавров.

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