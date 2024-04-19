Лавров рассказал о гарантиях для Украины в стамбульском соглашении (видео)

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Гарантии безопасности по Украине в стамбульском соглашении не распространялись на Крым и Донбасс.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Что за гарантии были в этом стамбульском документе? В итоге мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными. Ну и пределом серьезности считалась статья пятая Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. Это были очень серьезные гарантии безопасности. И записано было специально, что эти гарантии безопасностти не распространяются на Крым и Донбасс», – сказал министр иностранных дел РФ.

Как отметил Лавров, в стамбульском документе было записано, что в Украине не будет никаких военных баз и учений с участием третьих стран за исключением случаев согласия всех стран-гарантов.



