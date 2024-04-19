В Ходжавенде обнаружены взрывчатые вещества армянского производства (фото)

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В ферме вблизи винного завода на территории села Ходжавенд Ходжавендского района обнаружено значительное количество взрывчатых веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

В ходе операций сотрудники ANAMA обнаружили на указанной территории большое количество самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, электрических и неэлектрических детонаторов, зарядов, предназначенных для того, чтобы вызвать мощный взрыв, а также самодельных взрывных устройств, установленных с использованием ручных гранат Д1 армянского производства.

Обнаруженные взрывчатые вещества были обезврежены сотрудниками ANAMA.