Игорь Коротченко – «Минвалу»: Над Южным Кавказом нависла серьезная угроза, упустим время и потом будем сильно сожалеть

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Азербайджанские СМИ опубликовали серию материалов относительно документа, который раскрывает весь спектр договоренностей и истинную цель состоявшейся 5 апреля в Брюсселе встречи между представителями ЕС, США и Армении. Напомним, что до встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном с госсекретарем США Энтони Блинкеном, председателем еврокомиссии Урсулой фонд Дел Ляйен и верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем, стороны заявляли, что обсуждения коснутся исключительно экономических аспектов сотрудничества, однако позже выяснилось, что стороны обсуждали вопросы военно-политического сотрудничества, и уже даже готов предварительный документ новой военной доктрины Армении, которая будет построена при помощи США и ЕС.

Прокомментировать вытекающие из этого вопросы и отношение России к документу Minval.az попросил генерального директора Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игоря Коротченко.

– Что в целом можно сказать об этом документе?

– Де-факто это дорожная карта, составленная США и Евросоюзом, посредством которого будет осуществляться внешнеполитическое и военное переформатирование Армении и переход ее на западные стандарты планирования в военной сфере, достижение максимальной оперативной совместимости между вооруженными силами Армении и странами НАТО, и, по сути дела, определение иного курса союзнических отношений между Арменией и Москвой и того, как она будет выходить из ОДКБ.

– Приход Запада в регион Южного Кавказа не в экономическом плане, а в агрессивно-военной форме невыгоден ни одной из расположенных здесь стран. Он невыгоден и государствам, соседствующим с южно-кавказским регионом. Как на это может отреагировать Россия?

– Надо сказать, что экономически Запад в Армению не приходит. Эта страна получает какие-то жалкие подачки и экономически ей помогать не будут. Что касается военных аспектов, то, конечно, США и Евросоюз готовят новую доктрину вооруженных сил Армении. Вся ее армия будет переведена за западные стандарты, туда будут отправлены эксперты и военные советники, которые станут работать в органах военного управления. То есть Западом все делается точно так же, как в свое время было с Украиной. Поэтому не удивлюсь, если и ЦРУ, и французская внешняя разведка DGSE получат в армянских спецслужбах целые этажи для размещения своих союзников.

Все это делается для того, чтобы развязать новую войну, поддержать реваншистские устремления армянских элит, которые, к сожалению, остались, не дать заключить мирный договор. Такой договор между Азербайджаном и Арменией – это фактически финальная точка в многолетнем кровавом конфликте. Да, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и восстановил теперь уже контроль над всеми своими границами, но процесс ведь еще предстоит перевести на правовую плоскость, чтобы Армения признала произошедшие изменения, отказалась от реванша, и, главное, начался процесс делимитации и демаркации государственной границы. Но всему этому Запад будет противиться, потому что установленные и признанные границы – это гарантия того, что новой войны не произойдет. А в данном случае сильный и суверенный Азербайджан, который не прогибается под западным давлением… Таких самостоятельных игроков на Западе не любят, и мы видим, какие резолюции принимают парламент Франции, ПАСЕ, и недружественные действия других стран.

Опять же, начинает педалироваться тема с карабахскими армянами, которые добровольно ушли с территории Азербайджана. А ведь Баку, наоборот, их уговаривал остаться. Теперь это будет разыгрываться как карта давления на Баку. Ну и конечно же, военная компонента, а это самое главное: Армения будет этаким плацдармом для экспансии Запада в регионе Южного Кавказа и это будет направлено против абсолютно всех стран, не только против России, но и, в первую очередь, против Азербайджана, Ирана и Турции.

– Можно ли заключить, что, не получив долгожданной поддержки от Азербайджана на случай возможной войны с Ираном, США хотят использовать в будущем Армению для нанесения атак по Ирану?

– Думаю, здесь целый комплекс причин, и не стоит все сводить к Ирану. Для США главное – превратить Армению в этакого троянского коня на постсоветском пространстве. Ведь Армения имеет доступ к документам ОДКБ, участвует в этой организации, имеет союзнические отношения с Москвой. И глобальная задача Запада – превратить Армению в натовский плацдарм. Это можно будет использовать в разных конфигурациях, в том числе и против Ирана, но не сейчас, а через несколько лет.

Для Ирана, конечно же, это представляет реальную угрозу и поэтому здесь необходима координация и внешнеполитических и оборонных усилий всех стран Южного Кавказа – это и Турция, безусловно, и Азербайджан, Россия, Иран, да и Грузия, – для того, чтобы не допустить развертывания на территории Армении западных военных баз. А все идет именно к этому. Стратегическая цель обозначена на закрытой части переговоров Пашиняна с Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен.

– Почему ЕС и США для прихода в регион Южного Кавказа выбрали Армению, а не, скажем, Грузию?

– Мы видим, что до недавнего времени, – и рассчитываем и дальше, – в Грузии было достаточно прагматичное правительство, которое не присоединилось к антироссийским санкциям. Для грузинской экономики это было бы смертельно. Мы сейчас наблюдаем в Тбилиси цветные революции, которые инспирированы западными посольствами для того, чтобы обрушить правительство и не дать ему возможность получить действенный инструмент контроля за иностранными агентами. Понятно, что ЕС и США финансируют десятки некоммерческих организаций и политических партий в Грузии. Поэтому правительство, которое защищает национальные интересы, и хотят сместить. Так что до Грузии у Запада руки дойдут, точнее уже дошли. Что касается Армении, то здесь у них более приоритетный интерес – попытка подрыва ОДКБ и стабильности на Южном Кавказе. А нестабильность в этом регионе – это невозможность устойчивого функционирования транспортных коридоров, в частности коридора Север-Юг, который имеет критически важное значение для российской экономики в условиях санкций.

Мне кажется, приход Запада в Армению – это попытка помешать запуску проекта Зангезурского транспортного коридора. Поэтому к Армении сегодня уделяется более пристальное внимание, тем более что Пашинян и его ближайшее окружение, мягко говоря, дали уже необходимые гарантии, что будут поворачивать страну на Запад. Этот процесс набирает реальную скорость и приобретает точные очертания.

– Как этот документ может изменить геополитическую стратегию отдельных стран, как находящихся в самом южно-кавказском регионе, так и граничащих с ним?

– Для того, чтобы произошли изменения, необходимы многосторонние действия. Во-первых, необходимы консультации высокого уровня, хотя бы на уровне секретарей Совбеза России, Турции, Азербайджана и Ирана, чтобы осмыслить эту новую угрозу. Не все ее явно чувствуют, потому что у Ирана позиция явно двойственная – он поддерживает Армению. Хотя в этой ситуации следовало бы надавить на эту страну, поскольку для национальной безопасности Ирана присутствие нерегиональных игроков – существенный минус. Во-первых, в тылу Ирана фактически открывается второй фронт, и с территории Армении могут быть материализованы новые угрозы в отношении Тегерана. Во-вторых, думаю, необходимы контакты по линии мозговых центров по вопросам нацбезопасности мировой геополитики. То есть необходимо организовать экспертный форум и его, например, можно было бы провести в Баку в качестве Международного форума экспертов по вопросам безопасности для выработки коллективных мер противодействия новым угрозам в регионе, которые несут страны Запада в отношении Армении.

Мало газетных публикаций и сливов документов. Мозговые центры должны предложить политикам наших стран конкретные решения для обсуждения того, как бороться с этой угрозой. Причем, полагаю, такой форум необходимо провести уже этим летом, не откладывая. И здесь Баку в качестве известной авторитетной площадки для проведения международных форумов мог бы выступить с инициативой для проведения экспертного мероприятия высокого уровня, в формате экспертов и аналитиков из России, Азербайджана, Турции, Ирана и, может быть, еще кого-нибудь. События развиваются очень стремительно. Все может измениться очень быстро, и нам необходимы рекомендации для наших политиков и политических руководителей о том, как действовать и что предпринимать.

– Если документ подобной военно-политической поддержки Армении действительно будет утвержден, то, как вы считаете, были бы оправданными с точки зрения международной политики, действия Азербайджана по возврату своих исконных земель, то есть Зангезура, и какие геополитические угрозы вызовут такие действия?

– Хороший вопрос, но думаю решение по нему будет принимать президент Ильхам Алиев, исходя из комплексного анализа оценки ситуации. Могу сказать, что когда для России ситуация в Украине стала представлять явную и прямую угрозу нацбезопасности, то президент Путин принял решение о проведении «специальной военной операции» для того, чтобы снять угрозы по превращению Украины в антироссийский плацдарм. Заранее не берусь судить, какие решения примет руководство Азербайджана для того, чтобы не дать возможность превратить Армению в антиазербайджанский плацдарм. Очевидно, что сегодня в условиях тектонического потрясения основ мирового устройства, страны, которые ответственно относятся к вопросам своей безопасности, будут анализировать различные сценарии обеспечения своих национальных интересов, и в зависимости от тех или иных выводов, станут предпринимать те или иные шаги.

Не берусь предугадывать действия Баку в тех или иных форс-мажорных обстоятельствах, но любая страна имеет право на обеспечение своей нацбезопасности теми способами, которые она сочтет необходимыми и приемлемыми в конкретной военно-политической ситуации.

– Почти сразу после 44-дневной войны в Карабахе Иран подтянул свои войска к границам Азербайджана якобы с целью проведения военных учений, и официальный Тегеран заявил, что не позволит кому-либо совершить захват территории Армении. Предположим ситуацию, что в целях защиты национальных интересов и обеспечения безопасности Азербайджан перейдет к более конкретным шагам по вопросу Зангезура. Можно ли при этом предположить, что Россия сможет договориться с Ираном и объяснить новые геополитические реалии и угрозу со стороны Армении всем государствам региона?

– Я уже отметил, что для того, чтобы Тегеран осознал риски и угрозы, необходим экспертный диалог высокого уровня. В Иране есть ряд ключевых мозговых центров, которые работают на тамошнее министерство иностранных дел и на Корпус стражей исламской революции. Для того, чтобы руководство Ирана внимательно отнеслось к ситуации с Арменией, необходим диалог и совместные экспертные мероприятия, которые надо проводить либо в двустороннем, либо в многостороннем формате.

Во-вторых, для Ирана сейчас очевидно обострение отношений с Израилем и с Западом. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация в регионе. Втянется ли Иран в большую глобальную войну на Ближнем Востоке или нет? Ситуация находится в достаточно подвешенном состоянии. Но в любом случае, думаю, здесь бессмысленно давать какие-то советы и рекомендации, потому что все может очень быстро и кардинально измениться. И те или иные решения, которые может предпринимать Азербайджан для обеспечения своей безопасности, исходя из складывающейся обстановки, а варианты могут быть разные, придется реализовывать на фоне тех или иных глобальных масштабных событий на Ближнем Востоке.

Конечно, самым оптимальным вариантом, еще раз подчеркну, является добровольное выполнение Арменией пункта 9 трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года об открытии Зангезурского транспортного коридора для обеспечения бесперебойной связи между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, при контроле этого коридора со стороны пограничной службы ФСБ. Но, судя по всему, последним заявлением Пашинян категорически отказывается даже обсуждать саму возможность исполнения этого обязательства. Как мы можем судить, США и Евросоюз давят сегодня на Ереван, чтобы ни в коем случае в плане практического запуска коридор не обсуждался. Поэтому возможные действия Азербайджана будут исходить из контекста геополитической и военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

Пока, насколько мы понимаем, есть договоренность между Баку и Тегераном о том, чтобы железнодорожная и автомобильные сообщения осуществлялись через территорию Ирана, что свяжет Нахчыван и Азербайджан. Но мы живем в такое время, когда становятся возможными самые, казалось бы, нереализуемые вещи. Позиция же России заключается в том, чтобы максимально содействовать диалогу между Баку и Ереваном по всем нерешенными вопросам. А этих вопросов очень много из-за упрямства Армении.

Пока мы, в Москве, считаем, что надо делать все возможное, чтобы, по крайней мере, пункт 9 был реализован через выполнение Арменией своих обязательств по трехстороннему заявлению. Хотя это очень сомнительно из-за позиции Пашиняна.

– Военная база России в Армении будет действовать до 44-го года. При этом не исключено, что там появится военная база и США, а может и какой-либо другой европейской страны. Если Запад начнет реализовывать свои планы, то можно ли констатировать, что ситуация на Южном Кавказе станет более взрывоопасной, чем было при армяно-азербайджанском конфликте?

– Все-таки важно понимать, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и имеет одну из лучших армий в регионе, да и в целом на постсоветском пространстве. Думаю, она – вообще одна из лучших в мире по поставленным задачам и срокам выполнения путем ведения боевых действий. Это важный фактор. Но, на мой взгляд, Запад прибегнет к тактике, препятствующей заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, чтобы иметь рычаг давления на Азербайджан. Западу это выгодно потому, что тогда ваша страна попадает в подвешенное состояние, когда де-факто она восстановила свою территориальную целостность, но со стороны Запада данный факт не признается де-юре, поскольку не зафиксированы четкие линии границ и не подписан мирный договор. И такое подвешенное состояние создает удобную позицию для давления на Азербайджан.

Это – во-первых, а во-вторых, не думаю, что одновременно в Армении будут и российские, и базы НАТО. Это исключено. Скорее всего, будет принято политическое решение Ереваном о том, что они прекращают свои обязательства, разрывают соответствующие соглашения и вывод российских военнослужащих будет синхронизирован с приходом в Армению западного военного контингента.

Что касается моих представлений об угрозах стабильности и безопасности в регионе… Я об этом уже сказал. Это накачка Армении современным западным оружием, перевод армии Армении на стандарты НАТО, развертывание иностранных военных специалистов и иностранных военных баз, а тем более некие союзнические обязательства, которые могут быть подписаны между Ереваном и, например, Вашингтоном или Брюсселем. В ситуации отсутствия мирного договора и без лимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном – это всегда риск повторения новой войны, причем Армения в ней может рассчитывать на какую-то западную военную поддержку. Например, логистическую, материально-техническую и т.д. Это всегда риски.

А присутствие в регионе Южного Кавказа внерегиональных игроков – это еще один риск дестабилизации новой волны. И поэтому пока существует окно возможностей, повторюсь, необходимо буквально уже этим летом организовать форум по вопросам безопасности Южного Кавказа в Баку с приглашением иранских экспертов, турецких и возможно других стран. Например, мне кажется, Китай не заинтересован в том, чтобы НАТО усилилось на Кавказе и, возможно, здесь мы найдем понимание с его стороны.

Думаю, Шанхайская Организация сотрудничества и ОДКБ поддержали бы проведение такого форума, потому что сейчас закладывается очень опасная ситуация, может в ближайшие полгода – год будет слеплена конфигурация новой дестабилизации на Южном Кавказе. Если просто наблюдать за этим и не предпринимать каких-либо активных мер, то попросту можем допустить вероятность новой большой войны. Тем более, что мы видим, какие сейчас непростые отношения Ирана с Западом. Упустим время и потом будем об этом очень сильно жалеть, и в этом плане, я убежден, на треке российско-азербайджанского экспертного взаимодействия нам надо выходить на прорывные решения и совместные мозговые штурмы и предлагать конкретные решения нашим политикам. Понятно, что ситуация динамично меняется, но упускать время нельзя. Мы просто будем жалеть об этом, когда Армения превратится в центр западной политики дестабилизации на пространстве Южного Кавказа и Каспийского региона.

Ведь дестабилизация на Южном Кавказе подорвет и стабильность в Центральной Азии и в регионе Каспия. Ситуация тревожная и нуждается в неформальном осмыслении для того, чтобы понимать угрозы, обсуждать их и предлагать политикам какие-то конкретные решения о том, что можно сделать сейчас и что может быть запоздалым через год или два, когда наступят катастрофические по своим последствиям события, основу которых уже сейчас закладывает политика Запада и Армении.

Рауф Насиров