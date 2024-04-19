США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации

152 Просмотров

Соединенные Штаты применили в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации, сообщает ТАСС.

За документ, рекомендующий принять Палестину в ООН в качестве полноправного члена организации, проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Швейцария и Великобритания воздержались, против проекта резолюции выступили США.

Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности ООН резолюцию по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации из-за того, что Палестинская администрация не проводит реформы, которые требует Вашингтон. С таким утверждением выступил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

Вето США, заблокировавшее в Совбезе ООН решение о признании Палестины полноправным членом всемирной организации, аморально и поощряет израильские власти на продолжение войны против палестинского народа в секторе Газа. Об этом заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац поблагодарил США за применение вето в Совете Безопасности ООН в отношении проекта резолюции, рекомендовавшего принять Палестину в полноправные члены всемирной организации.