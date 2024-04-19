РосСМИ: Миссия росмиротворцев в Карабахе подошла к логическому завершению

Миссия Российского миротворческого контингента в Карабахе достигла своих целей и подошла к логическому завершению.
Об этом сообщается в газете «Красная звезда».
Как отмечается в публикации, сейчас сложились объективные условия для свертывания российской миротворческой миссии в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
«Деятельность Российского миротворческого контингента принесла мир и стабильность в некогда конфликтный регион, а проводимая операция достигла своих целей и подошла к своему логическому завершению», – говорится в статье.