В Сумгайыте задержан подозреваемый в убийстве своих родителей

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19 апреля в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве двух человек в городе Сумгайыт.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что Фикрет Мамедов (2000 г.р.) умышленно убил своего отца Хакима Мамедова (1962 г.р.) и мать Зарифу Мамедову (1965 г.р.) нанеся им ножевое ранение в ходе конфликта, возникшего между ними по адресу: 41-й квартал города Сумгайыт.

По данному факту в городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана, по решению прокуратуры Ф.Мамедов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.