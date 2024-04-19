Кадры из иранского Исфахана после израильского удара (видео)

После работы ПВО в иранском Исфахане ущерб объектам на земле не зафиксирован, заявляют иранские военные.
СМИ публикуют видео из города, обстановка спокойная.
Ядерные объекты в иранской провинции Исфахан находятся в полной безопасности, сообщило агентство Tasnim.
Источники агентства указали, что никаких происшествий на объектах ядерной инфраструктуры зафиксировано не было.
Как отмечает агентство, сообщения некоторых зарубежных СМИ об инциденте на ядерном объекте в Исфахане не соответствуют действительности.