Каладзе: Грузия, сохранив веру и идентичность, хочет в Европу

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Власти Грузии защищают церковь, веру и идентичность и, сохранив все это, хотят в Европу, сообщил тбилисский мэр Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что руководству страны дороги грузинская культура и традиции.

«Что мы защищаем? Мы защищаем нашу самобытность, церковь, веру, на которых стоит наша нация, мы защищаем институт семьи и, сохранив все это, хотим европейское будущее», – заявил Каха Каладзе

Глава города заявил, что, несмотря на препятствия и барьеры, «Грузинская мечта» добилась весомых успехов на пути евроинтеграции.

Каладзе отметил, что правящая партия действовала и продолжает действовать в полном соответствии с принципами, которые основаны на интересах Грузии и национальных ценностях.

В заключение он сказал, что руководство страны принципиально защитила государственность и идентичность, за которые сражались предки и проливалась кровь.