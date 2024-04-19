Генштаб ВСУ показал запуск ракет по аэродрому в Джанкое (видео)

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Силы обороны Украины для удара по аэродрому в оккупированном Джанкое использовали ракеты. Их запуск удалось зафиксировать на видео. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Военные отмечают, что в ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории оккупированного Крыма.

«В результате, у врага «отминусованы» 4 пусковые установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством «Фундамент-М», – пишет Генштаб.

В ведомстве уточнили, что количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Генштаб пояснил, что это нанесло вражеским войскам неожиданные ими потери в вооружении и военной технике, а боевой потенциал россиян чувствительно снизился.