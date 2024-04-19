У Киева нет плана Б на случай отсутствия помощи Конгресса США

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что у Киева нет плана Б на случай, если Конгресс США не выделит помощь.

Кулеба пояснил, что так он пытается убедить партнеров действовать по плану А. «Я скажу так: я всегда говорил, что нам не нужен план Б, потому что наш план А – это принятие самых сильных решений для Украины, а не полурешений. И сегодня я напомнил об этом госсекретарю, говорю: «Смотри, у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А – принятие сильного законопроекта», – сказал глава МИД Украины в эфире телеканала «Рада».

Министр отметил, что Блинкен, с которым он встретился на полях заседания глав МИД Группы семи, поддерживает его в этом вопросе и согласен, что «все должны быть сосредоточены» на реализации плана А.