В Эстонии грозят разнести вдребезги российские города (видео)

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Эстонские силы обороны разнесут русские города Ивангород и Печоры в случае военных действий с Россией, заявил командующий Сил обороны и ВС Эстонии Мартин Херем.

Эстонский командующий заявил, что у него нет ни малейшего сомнения в подготовке Москвы к нападению на НАТО и выразил стопроцентную уверенность в победе армии Эстонии.

«ВС противника, входящие на территорию Эстонии, будут остановлены пехотой или танками. А всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там»,

– заявил Мартин Херем в интервью изданию Delfi. По словам эстонского генерала, на вооружении Таллина имеется 155-миллиметровый боеприпас Vulcano для самоходных гаубиц К-9 с радиусом стрельбы 90 километров, размещенный в северо-восточной Эстонии.

В юго-восточной части страны эстонскую оборону гарантируют ударные дроны Mini Harpy с радиусом действия 90 километров, которым не сможет противостоять ни один танк. Кроме этого, Эстония планирует получить от НАТО системы HIMARS противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью стрельбы в 300 и 280 километров соответственно.

Главной беспокоящей его проблемой эстонский военный назвал русские ракеты, которые «летят с такой скоростью, что ни одна система ПВО до сих пор не смогла их перехватить». Единственный способ противостоять им – уничтожить инфраструктуру противника, заявил генерал Мартин Херем.

