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AZAL совершил первый рейс из Баку в Карачи (фото, видео)

AZAL совершил первый рейс из Баку в Карачи (фото, видео)

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 18 апреля совершил первый рейс из Баку в Карачи (Пакистан).

Рейсы между Баку и Карачи будут выполняться два раза в неделю — из Баку в Карачи по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении — по понедельникам и пятницам.

Карачи стал третьим городом Пакистана в маршрутной сети AZAL и считается одним из важных экономических, исторических и культурных центров Пакистана. Открытие маршрута Баку-Карачи-Баку будет способствовать дальнейшему укреплению связей между Азербайджаном и Пакистаном, расширению возможностей бизнеса и туризма.

Авиакомпания также выполняет регулярные рейсы в Исламабад, столицу Пакистана, и Лахор, еще один крупный город страны.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте, в обновленном мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах AZAL.

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