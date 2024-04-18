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Эксперты S&P Global Ratings дали прогноз по Азербайджану

Эксперты S&P Global Ratings дали прогноз по Азербайджану

Ожидается, что в этом году производство номинального валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане достигнет 129,34 млрд манатов или 76,08 млрд долларов США.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. В реальном выражении рост ВВП прогнозируется на уровне 1,5%.

По прогнозам Агентства, к концу 2024 года ВВП на душу населения в Азербайджане вырастет до 7 364,82 долларов США. Реальный рост этого показателя прогнозируется на уровне 0,5%.

Инфляционные ожидания S&P находятся на уровне 3,5%.

Кроме того, ожидается, что в этом году инвестиции в Азербайджан вырастут на 15,84% и достигнут 3% ВВП.

Правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП на 2024 год на уровне 2,4 % (против 1,1% в 2023 году) и среднегодовую инфляцию на уровне 5,3% (8,8%).

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