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Шахин Аббасов зарезал москвича ударом в пах за замечание о парковке

Шахин Аббасов зарезал москвича ударом в пах за замечание о парковке

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве 24-летнего жителя Москвы. Мужчину зарезали, когда он сделал замечание по поводу парковки машины впритык к подъезду. Молодой человек получил удар ножом в область паха и впоследствии скончался в больнице. Преступники с места происшествия скрылись.

Спустя несколько часов 22-летнего Шахина Аббасова и его друга задержали на улице Большие поля в Москве. Подозреваемых везут в следственный комитет для допроса. Шахин является гражданином одной из стран СНГ, в России он находился нелегально, уточняет «Царьград». По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

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