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Мощное землетрясение на востоке Турции, есть повреждения (обновлено, видео)

Мощное землетрясение на востоке Турции, есть повреждения (обновлено, видео)

21:05 Министр внутренних дел Турции Али Ерликая по поводу землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего в Сулусарайском районе Токата сказал: «Губернатор Токата, AFAD и все команды наших соответствующих учреждений начали изучать ситуацию на местах. Мы следим за развитием событий».

Министр Ерликая в заявлении, опубликованном в социальных сетях, отметил следующее:

«В связи с землетрясением с магнитудой 5,6, произошедшим в Сулусарайском районе провинции Токат, губернатор Токата, AFAD и все команды наших соответствующих службы начали изучать ситуацию на местах. Мы следим за развитием событий. Я выражаю сочувствия гражданам, пострадавшим от землетрясения».

Согласно изображению, прикрепленному к сообщению министра Ерликая, землетрясение также ощущалось в Самсуне, Йозгате, Чанкыры и Чоруме.

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19:37 Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в провинции Токат, расположенной на севере Турции. Об этом информирует департамент по ЧС Турции.

Глава муниципалитета Сулусарая сообщил, что в результате землетрясения в одном из сел повреждены дома.

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