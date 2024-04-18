Мощное землетрясение на востоке Турции, есть повреждения (обновлено, видео)

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21:05 Министр внутренних дел Турции Али Ерликая по поводу землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего в Сулусарайском районе Токата сказал: «Губернатор Токата, AFAD и все команды наших соответствующих учреждений начали изучать ситуацию на местах. Мы следим за развитием событий».

Министр Ерликая в заявлении, опубликованном в социальных сетях, отметил следующее:

«В связи с землетрясением с магнитудой 5,6, произошедшим в Сулусарайском районе провинции Токат, губернатор Токата, AFAD и все команды наших соответствующих службы начали изучать ситуацию на местах. Мы следим за развитием событий. Я выражаю сочувствия гражданам, пострадавшим от землетрясения».

Согласно изображению, прикрепленному к сообщению министра Ерликая, землетрясение также ощущалось в Самсуне, Йозгате, Чанкыры и Чоруме.

Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5️⃣,6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi… pic.twitter.com/huRpq0a9ou — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2024

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19:37 Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в провинции Токат, расположенной на севере Турции. Об этом информирует департамент по ЧС Турции.

Глава муниципалитета Сулусарая сообщил, что в результате землетрясения в одном из сел повреждены дома.

