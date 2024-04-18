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Индия передумала строить свои корабли в Турции

Индия передумала строить свои корабли в Турции

Индия расторгла договор с турецкими компаниями, которые должны были участвовать в строительстве кораблей поддержки. Об этом сообщает «Спутник».

В частности, индийская компания Hindustan Shipyard Limited (HSL) расторгла все соглашения с турецкими фирмами о строительстве пяти кораблей поддержки для ВМС Индии. HSL выполнит строительство самостоятельно.

Проект, стоимость которого оценивается в $1,5-2 млрд, первоначально предусматривал передачу технологий с судостроительного завода Anadolu, входящего в турецкий консорциум TAIS, с которым HSL подписала соглашение о техническом сотрудничестве в 2020 году.

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