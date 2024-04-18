Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших миллиардеров России

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18 апреля Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 125 богатейших миллиардеров России. Первое место в нем занял бывший президент НК «Лукойл», председатель общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

По сведениям издания, состояние Алекперова оценивается в 28,6 млрд долларов. На втором месте рейтинга Forbes оказался председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, его совместное семьей состояние оценили в 27,4 млрд долларов. Третье место досталось председателю правления Национальной федерации спортинга Владимиру Лисину с капиталом 26,6 млрд долларов.

В топ-10 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes вошли также гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов (25,5 млрд), президент «Интерроса» и ГМК «Норникель» Владимир Потанин (23,7 млрд), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко (23,4 млрд), сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (21,1 млрд), основатель Telegram Павел Дуров (15,5 млрд), основатель и основной бенефициар USM Алишер Усманов (13,4 млрд), а также Михаил Фридман (13,1 млрд).