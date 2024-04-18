Столтенберг ждет, что Украина сама обеспечит себя войсками |
Сенатор Новой Каледонии: Верим в отказ Франции от своей политики благодаря меморандуму с Азербайджаном |
Чернышевский: Азербайджан уже давно независим от России |
Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО |
Посол США рассчитывает на полное разминирование азербайджанских земель |
Морис Вимиан: Азербайджан протянул руку помощи канакскому народу, и мы ему очень благодарны за это |
Захарова: Россия ждет от Армении данных о «военно-политических договоренностях» с США и ЕС |
Закрывается совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме |
Кадры ухода росмиротворцев из Карабаха |
Главное Экономика

Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших миллиардеров России

Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших миллиардеров России

18 апреля Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 125 богатейших миллиардеров России. Первое место в нем занял бывший президент НК «Лукойл», председатель общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

По сведениям издания, состояние Алекперова оценивается в 28,6 млрд долларов. На втором месте рейтинга Forbes оказался председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, его совместное семьей состояние оценили в 27,4 млрд долларов. Третье место досталось председателю правления Национальной федерации спортинга Владимиру Лисину с капиталом 26,6 млрд долларов.

В топ-10 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes вошли также гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов (25,5 млрд), президент «Интерроса» и ГМК «Норникель» Владимир Потанин (23,7 млрд), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко (23,4 млрд), сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (21,1 млрд), основатель Telegram Павел Дуров (15,5 млрд), основатель и основной бенефициар USM Алишер Усманов (13,4 млрд), а также Михаил Фридман (13,1 млрд).

Теги:
Из этой рубрики
Эксперты S&P Global Ratings дали прогноз по Азербайджану
Экономика

Эксперты S&P Global Ratings дали прогноз по Азербайджану

2024/04/18, 21:13
Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших миллиардеров России
Экономика

Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших миллиардеров России

2024/04/18, 18:51
Двойное налогообложение доходов между Азербайджаном и Турцией будет отменено
Экономика

Двойное налогообложение доходов между Азербайджаном и Турцией будет отменено

2024/04/18, 17:57
Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран
Экономика

Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран

2024/04/18, 09:21
Turkish Airlines заключит крупный контракт с Rolls-Royce Holdings Plc и Airbus SE
Экономика

Turkish Airlines заключит крупный контракт с Rolls-Royce Holdings Plc и Airbus SE

2024/04/17, 20:34
Россия поставила в Азербайджан зараженную курятину
Экономика

Россия поставила в Азербайджан зараженную курятину

2024/04/17, 20:22
AZAL достиг соглашения с DFS Aviation Services (фото)
Экономика

AZAL достиг соглашения с DFS Aviation Services (фото)

2024/04/17, 18:28
Азербайджан и Израиль расширяют энергетическое сотрудничество
Экономика

Азербайджан и Израиль расширяют энергетическое сотрудничество

2024/04/17, 14:09
Дарио Лигути: ЕЭК ООН поддерживает Азербайджан в построении устойчивых энергетических систем
Экономика

Дарио Лигути: ЕЭК ООН поддерживает Азербайджан в построении устойчивых энергетических систем

2024/04/17, 10:00