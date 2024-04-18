Экс-министра обороны Армении оставили под арестом

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Антикоррупционный суд Армении отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего министра обороны страны Давида Тонояна. Он продолжит оставаться под арестом, сообщает news.am.

Сторона защиты собирается обратиться в Апелляционный суд.

Давид Тоноян проходит по делу о злоупотреблениях при поставках боеприпасов. В рамках данного уголовного дела обвинения предъявлены и экс-начальнику Генерального штаба ВС Армении Артаку Давтяну, бывшему заместителю начальника Генерального штаба ВС Степану Галстяну и предпринимателю Давиду Галстяну, более известному как «Патрон Даво».