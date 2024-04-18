США и Великобритания ужесточили антииранские санкции

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Соединенные Штаты ввели санкции против 16 физических лиц и двух юридических лиц из Ирана после атаки страной территорий Израиля в минувшие выходные. По версии Вашингтона они были связаны с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 18 апреля говорится в заявлении министерства финансов США.

«В заявлении министерства финансов США говорится, что меры направлены против 16 физических лиц и двух организаций, обеспечивающих производство в Иране БПЛА, включая типы двигателей, которые используются в иранском варианте БПЛА «Шахед», который использовался в атаке 13 апреля» — сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Также в этот день стало известно, что Великобритания расширила санкционный список по Ирану, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). Это следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.