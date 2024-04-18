Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО

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Власти Аргентины подали заявку на присоединение страны к НАТО в качестве глобального партнера. Об этом сообщил глава Минобороны республики Луис Петри.

«Я вручил [заместителю генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ] письмо о намерениях, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации», – написал Петри на своей странице в Х (ранее Twitter).

«Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО», – добавил глава Минобороны Аргентины по итогам встречи с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ.