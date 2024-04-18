Двойное налогообложение доходов между Азербайджаном и Турцией будет отменено

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Двойное налогообложение доходов между Азербайджаном и Турцией будет отменено.

В связи с этим в Милли Меджлис поступил законопроект, сообщает АПА.

Проект закона «Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов» будет вынесен на обсуждение на завтрашнем заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.