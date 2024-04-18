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Сахиба Гафарова: Франция намерена продолжать колониализм на Южном Кавказе

Сахиба Гафарова: Франция намерена продолжать колониализм на Южном Кавказе

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с делегацией во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра раскритиковала политику Франции, направленную на дестабилизацию в регионе Южного Кавказа.

Об этом говорится в сообщении парламента.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что Франция, запомнившаяся никчемной деятельностью в качестве члена Минской группы в период почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских территорий, и сегодня проводит политику, направленную на подрыв мирных усилий, стабильности на Южном Кавказе. Франция наращивает напряженность в регионе, ведет клеветническую кампанию против Азербайджана и перешла в наступление против страны во всех плоскостях, используя всевозможные средства на международных платформах.

Было подчеркнуто, что, как и заявил глава азербайджанского государства, Азербайджан является независимой и сильной страной, и никто не сможет оказать на страну давление. Политика Азербайджана направлена исключительно на содействие миру, сотрудничеству, борьбе с несправедливостью.

Сахиба Гафарова отметила, что члены азербайджанского парламента решительно осуждают лицемерную политику Франции.

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