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Оппозиция Грузии объявила «полную мобилизацию» из-за закона об иноагентах

Оппозиция Грузии объявила «полную мобилизацию» из-за закона об иноагентах

Грузинские оппозиционные партии объявили о работе в полной координации ради противостояния принятию законопроекта об иноагентах во втором чтении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление оппозиционеров.

«Мы, демократические, прозападные политические партии Грузии разделяем важность совместных усилий в этой борьбе и заявляем о полной координации и мобилизации ко дню рассмотрения закона во втором чтении», — говорится в обращении.

Заявление подписали шесть оппозиционных партий, включая бывшую правящую партию «Единое национальное движение».

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