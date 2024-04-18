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Ким Чен Ын активно пользуется подарком Путина

Ким Чен Ын активно пользуется подарком Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на церемонию завершения строительства 10 тыс. квартир в Пхеньяне на лимузине Aurus Senat. Приезд политика показали на корейском центральном телевидении.

СМИ обратили внимание, что лидер КНДР стал регулярно пользоваться лимузином, который ему подарил президент России Владимир Путин.

16 апреля в КНДР торжественно завершили вторую очередь строительства в районе Хвасон. В 2021 году власти страны решили построить там 50 тыс. новых квартир. На данный момент их насчитывается 30 тыс. В ходе церемонии Ким Чен Ын перерезал красную ленту в знак окончания завершения очередного этапа проекта.

С автомобилем марки Aurus российский президент познакомил главу КНДР во время официального визита последнего в Россию в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын в составе большой делегации посетил также космодром «Восточный». В феврале 2024-го корейский лидер получил Aurus Senat в качестве подарка от Путина.

Впоследствии Соединенные Штаты ввели санкции против производителя автомобильного бренда Aurus.

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