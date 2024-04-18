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Захид Орудж: Франция превратилась в «Великую Армению»

Захид Орудж: Франция превратилась в «Великую Армению»

Меморандум о сотрудничестве между парламентами Азербайджана и Новой Каледонии имеет особое значение и является дорожной картой для будущей совместной деятельности.

Об этом  председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж заявил на конференции в парламенте Азербайджана на тему «История, современные вызовы и ожидаемое будущее».

«Попытки Франции закрепиться на Южном Кавказе через Европейский парламент, Совет Европы, Европейский суд, Суд ООН, Институт Лемкина, международные СМИ и другие механизмы представляют собой план использования Армении в качестве инструмента, и, к сожалению, исторический город Ереван подвергся ее колониальной политике», – сказал Захид Орудж.

«К сожалению, Франция превратилась в «Великую Армению». Парижу не нужен мир на Кавказе. Вывод российских миротворческих сил из Карабаха при согласии глав двух государств обеспокоил не только Францию, но и Америку. Они ожидали кровавых столкновений, но не получили их», – отметил он.

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