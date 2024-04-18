Историк: Франция пытается стереть культуру канакского народа

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Франция пытается стереть культуру канакского народа, поставить его в зависимость от себя.

Об этом на научной конференции в Милли Меджлисе (парламент), посвященной теме «Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее», заявил сотрудник Секретариата Сената, эксперт по Новой Каледонии, историк Жан Ив Поэди, передает Trend.

Он сказал, что культура канакского народа насчитывает 3 тысячи лет.

«Франция не должна вмешиваться в жизнь канакского народа. Они пытаются сформировать там Западную культуру, но этого не произойдет», – добавил Поэди.