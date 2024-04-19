Кайл Инан: Усиление вооруженных сил Армении при помощи США может обострить азербайджано-американские отношения

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США и Евросоюз обязались подготовить новую доктрину для вооруженных сил Армении и реформировать ее армию. Соответствующие обсуждения состоялись 5 апреля в Брюсселе встречи в формате Армения — ЕС — США.

В связи с отмеченной темой представляем эксклюзивное интервью Minval.az с экспертом по геополитике США, представителем Всемирного экономического форума Кайлом Инаном.

– Как уже было отмечено, распространилась информация о том, что США и ЕС взяли на себя обязательство подготовить новую доктрину ВС Армении и реформировать ее армию. Как бы вы прокомментировали данный факт?

– Трехсторонняя встреча, состоявшаяся 5 апреля в Брюсселе с участием Армении, США и Европейского Союза, означает твердую приверженность этих организаций укреплению оборонного потенциала и устойчивости безопасности Армении. Обсуждения на этой встрече были сосредоточены на разработке новой доктрины вооруженных сил Армении и инициировании реформ внутри ее вооруженных сил. Эти согласованные усилия подчеркивают совместный подход, направленный на повышение обороноспособности Армении и содействие стабильности в регионе. Собрав ключевые заинтересованные стороны, такие как США и ЕС, встреча подчеркивает многостороннюю стратегию решения проблем безопасности в Армении и в более широком регионе Южного Кавказа.

В целом, эта инициатива демонстрирует приверженность укреплению позиции безопасности Армении, одновременно препятствуя всем усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе. Комплексный подход, изложенный ЕС, включая план устойчивости и роста на общую сумму 270 миллионов евро на следующие четыре года, подчеркивает не только военные реформы, но также инвестиции в экономическое развитие, инфраструктурные проекты и поддержку демократических реформ. Он направлен на то, чтобы сделать Армению более устойчивой к внешнему давлению и лучше подготовленной к решению как проблем безопасности, так и социально-экономических проблем. Участие ВС США в совместных военных учениях и тренировках с ВС Армении подчеркивает приверженность укреплению оборонного потенциала Армении и обеспечению оперативной совместимости с международными партнерами. Это сотрудничество способствует еще и более тесным связям между Арменией, ЕС и США в решении проблем региональной безопасности.

Турция выразила свое несогласие с запланированной на пятницу трехсторонней встречей в Брюсселе с участием Армении, США и Европейского Союза. Они утверждают, что отсутствие Азербайджана на этой встрече поставит под угрозу беспристрастный подход, необходимый для решения сложных проблем региона, и потенциально может привести к эскалации геополитической напряженности. В своем заявлении Турция подчеркнула необходимость сохранения нейтральной позиции в решении сложных проблем региона. Исключение Азербайджана из этой инициативы может проложить путь к тому, чтобы Южный Кавказ стал полем битвы геополитического соперничества, а не зоной мира. Турция неоднократно отмечала свой призыв к третьим сторонам учитывать уникальную региональную динамику и участвовать в них справедливым и беспристрастным образом.

Подчеркивая недавние действия Азербайджана, в частности освобождение оккупированных территорий после второй Карабахской войны и последующее восстановление суверенитета, Турция видит это как значительную возможность для долгосрочного мира и стабильности в регионе. В заявлении подчеркивается важность того, чтобы третьи стороны, особенно за пределами региона, придерживались справедливого и беспристрастного подхода, чтобы не подорвать эту историческую возможность. Турция подтверждает свою приверженность содействию миру и призывает использовать этот важный шанс для укрепления прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Быстрые военные действия Азербайджана в Карабахе 19 сентября 2023 года привели к капитуляции армянских сепаратистских сил всего за один день, что фактически положило конец многолетнему территориальному конфликту. Эта победа стала поворотным моментом в конфликте, который ранее привел к двум войнам в 1990-х и 2020 годах, унесшим бесчисленное количество жизней с обеих сторон. В целом, приверженность подготовке новой доктрины вооруженных сил Армении и реформированию ее армии отражает согласованные усилия ЕС и США по поддержке безопасности и стабильности Армении. Однако успех этих усилий будет зависеть от различных факторов, в том числе регионального сотрудничества, дипломатического взаимодействия и способности решать геополитические сложности на Южном Кавказе.

– США помогут в развитии военного и оборонительного потенциала Армении, а также в усилении пограничного контроля и безопасности, уделяя особое внимание границе с Ираном. ВС США примут участие в совместных военных учениях. Как, по-вашему, эти события повлияют на азербайджано-американские отношения?

– Решение США предоставить помощь для значительного развития военного и оборонного потенциала Армении, а также усиления пограничного контроля и безопасности с особым акцентом на границе с Ираном свидетельствует об углублении оборонного сотрудничества между двумя странами. Кроме того, участие ВС США в совместных с Арменией военных учениях и тренировках подчеркивает приверженность повышению оперативной совместимости и боеготовности. Оценка возможных вариантов этих событий предполагает рассмотрение различных факторов, таких как объем и характер предоставленной военной помощи, цели совместных учений и тренировок, а также более широкий геополитический контекст. Что касается влияния на азербайджано-американские отношения, важно признать, что Азербайджан может воспринимать расширение военного сотрудничества между США и Арменией как потенциальное воздействие на баланс сил в регионе. Азербайджан исторически имел тесные отношения с Турцией, которая является членом НАТО и ключевым союзником США в регионе.

Поэтому любое предполагаемое усиление ВС Армении при помощи США потенциально может обострить азербайджано-американские отношения, особенно если Азербайджан интерпретирует это как сдвиг баланса сил в пользу Армении. Однако также важно отметить, что США стремятся поддерживать конструктивные отношения со всеми странами региона, одновременно содействуя стабильности и безопасности.

У США есть стратегические интересы на Южном Кавказе, включая энергетическую безопасность и борьбу с терроризмом и экстремизмом. Таким образом, хотя расширение военного сотрудничества с Арменией может привести к некоторой напряженности в отношениях с Азербайджаном, США, скорее всего, будут придерживаться сбалансированного подхода, направленного на укрепление стабильности и безопасности в регионе в целом, если только не возобладают усилия политического лоббирования. В конечном итоге влияние на азербайджано-американские отношения будет зависеть от того, как эти события воспринимаются и управляются обеими странами. Эффективная коммуникация, прозрачность и усилия по решению проблем всех сторон будут иметь важное значение для минимизации потенциальной напряженности и содействия сотрудничеству и стабильности в регионе.

– На встрече в Брюсселе также было отмечено, что ЕС окажет помощь Армении в создании оборонной инфраструктуры на границе с Азербайджаном, включая инженерные укрепления. США и ЕС создадут совместную военную и оборонную оперативную группу для координации реализации программы обеспечения устойчивости обороны и безопасности Армении. На что направлены эти действия? Какова основная цель?

– Упомянутые действия, включая помощь ЕС в создании оборонной инфраструктуры на границе с Азербайджаном и создание совместной военной и оборонной оперативной группы США и ЕС, направлены на достижение нескольких целей:

Повышенная безопасность границ. Помощь ЕС в создании оборонной инфраструктуры на границе с Азербайджаном, включая инженерные укрепления, направлена на укрепление безопасности границ Армении и предотвращение любых потенциальных угроз или вторжений. Это может включать в себя строительство пограничных постов, систем наблюдения и физических барьеров для усиления пограничного контроля и наблюдения.

Координация и реализация: Создание совместной военной и оборонной оперативной группы США и ЕС направлено на координацию реализации программы обороны и устойчивости Армении. Эта целевая группа поможет сотрудничеству, обмену информацией и координации между США, ЕС и Арменией в реализации различных аспектов оборонной программы, включая развитие инфраструктуры, обучение и наращивание потенциала. Основной целью здесь является повышение обороноспособности Армении и устойчивости безопасности, чтобы страна была способна защищать свою территорию, сдерживать потенциальные угрозы и способствовать стабильности и безопасности в регионе. В целом, эти действия направлены на удовлетворение конкретных потребностей безопасности и проблем, с которыми сталкивается Армения, особенно в отношении ее границы с Азербайджаном, а также на содействие более тесному сотрудничеству и координации между международными партнерами, такими как США и ЕС, в поддержке целей обороны и безопасности Армении.

– Отношения между Азербайджаном США сейчас довольно напряженные. Ожидаете ли вы улучшения в них после президентских выборов в США?

– Прогнозирование будущих дипломатических отношений между странами может быть сложным и зависит от различных факторов, включая геополитическую динамику, политические приоритеты и смену руководства. Хотя сложно делать однозначные прогнозы, есть несколько соображений относительно возможности улучшения отношений между США и Азербайджаном после президентских выборов в США.

Первое – смена руководства в результате президентских выборов в США может привести к изменению дипломатических приоритетов и подходов к Азербайджану. В зависимости от политики новой администрации и целей внешней политики могут появиться возможности для пересмотра отношений с Азербайджаном.

Второе – исторические отношения: США и Азербайджан поддерживают дипломатические отношения с момента обретения Азербайджаном независимости в 1991 году. Несмотря на периоды сотрудничества, отношения также сталкивались с проблемами.

Третье – стратегические интересы: и США, и Азербайджан имеют стратегические интересы в таких областях, как энергетическая безопасность, борьба с терроризмом и региональная стабильность. Нахождение точек соприкосновения по общим интересам могло бы стать основой для улучшения отношений.

Четвертое – региональная динамика: геополитический ландшафт на Южном Кавказе, включая продолжающиеся конфликты и региональное соперничество, может повлиять на отношения между США и Азербайджаном. Усилия по разрешению региональных конфликтов и обеспечению стабильности могут повлиять на двусторонние отношения.

Пятое – дипломатическое взаимодействие и диалог между двумя странами, включая встречи и обмены на высоком уровне, играют решающую роль в управлении и улучшении отношений. Продолжение диалога и усилия по устранению разногласий могут со временем способствовать улучшению отношений.

В конечном счете, траектория американо-азербайджанских отношений после президентских выборов в США будет зависеть от сочетания этих факторов, а также от готовности обеих стран конструктивно взаимодействовать и решать взаимные проблемы. Хотя возможности для улучшения могут быть, результат будет зависеть от ряда внутренних и международных соображений.

– Что бы вы могли сказать насчет ситуации между Израилем и Ираном? Каков ваш прогноз и как к этому относятся США?

– Ситуация между Израилем и Ираном сложна и часто характеризуется напряженностью и соперничеством. Обе страны имеют историю враждебной риторики, прокси-конфликтов и стратегической конкуренции на Ближнем Востоке. Недавнее нападение Ирана на Израиль на выходных, включающее запуск более 300 боеприпасов, таких как баллистические ракеты и беспилотники, непосредственно с иранской территории, ознаменовало беспрецедентную эскалацию в нескольких отношениях.

Ядерная программа Ирана была основным предметом разногласий, при этом Израиль выразил серьезную обеспокоенность по поводу возможности получения Ираном ядерного оружия. Израиль рассматривает Иран как значительную угрозу своей безопасности из-за поддержки Ираном таких воинствующих группировок, как «Хезболла» и ХАМАС, а также из-за его враждебной риторики в отношении Израиля.

В последние годы произошло несколько инцидентов, приписываемых тайным действиям между Израилем и Ираном, включая кибератаки, убийства иранских ученых-ядерщиков и авиаудары по иранским объектам в Сирии, предположительно осуществленные Израилем.

Соединенные Штаты традиционно были близким союзником Израиля и разделяют многие его опасения по поводу ядерных амбиций Ирана и дестабилизирующей деятельности в регионе. При администрации Трампа США заняли более агрессивную позицию по отношению к Ирану, выйдя из иранской ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы или СВПД) в 2018 году и введя санкции максимального давления на Иран.

Однако администрация Байдена выразила желание возобновить дипломатическое взаимодействие с Ираном и дала понять о своей готовности вернуться в СВПД при определенных условиях. Это привело к напряженности в отношениях между США и Израилем, поскольку израильские официальные лица выразили скептицизм по поводу эффективности повторного вступления в СВПД и призвали к более агрессивному подходу к Ирану.

Заглядывая в будущее, ситуация между Израилем и Ираном, вероятно, останется нестабильной с возможностью дальнейшей эскалации, особенно если Иран продолжит расширять свою ядерную программу или если напряженность обострится в соседних странах, таких как Сирия или Ливан. США будут продолжать играть значительную роль в формировании динамики этого региона, балансируя свою поддержку Израиля с дипломатическими усилиями по решению проблемы ядерной программы Ирана и региональной деятельности.

Ясмин Мамедова