Борцы за свободу Новой Каледонии требуют проведения нового референдума о независимости

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Борцы за свободу Новой Каледонии требуют проведения нового референдума о независимости.

Об этом заявила председатель комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Конгресса Новой Каледонии Найселлин Омайра на конференции «История, современные вызовы и ожидаемое будущее» в Баку, сообщает Report.

Она отметила, что была подана жалоба на пересмотр референдума, лишившего канакский народ его прав.

Председатель комитета назвала меморандум о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджана и парламентом Новой Каледонии историческим.

«Документ включает в себя политическую поддержку и расширяет границы двустороннего сотрудничества. Мы выражаем благодарность Азербайджану за то, что он поддерживает нашу борьбу за независимость», – сказала она.