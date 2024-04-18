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Захарова о высылке нелегалов из Лондона в Армению

Захарова о высылке нелегалов из Лондона в Армению

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на брифинге информацию об отправке в Армению нелегалов из Британии.

«Это очень похоже на так называемые руандийские схемы. Но в данном случае, мне кажется, Ереван должен сам комментировать подобные вещи. Мы слышали заявление МИД Армении, который заявил, что содержательных переговоров между сторонами на этот счет не было, но если содержательных не было, может быть были не содержательные?», – сказала она.

«Мы понимаем, что для Лондона миграционная тема приобрела настолько острый характер, что там готовы платить немалые суммы, лишь бы реализовать собственные задумки вот в таком колониальном стиле. Но все-таки не Армения же. Они же там все кричат на Западе, что хотят обеспечить безопасность этой страны. Это вот то, что сейчас Армении разве нужно?», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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