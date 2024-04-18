Парламенты Азербайджана и Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве

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Парламенты Азербайджана и Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве. Документ был подписан по итогам встречи спикеров законодательных органов Сахибы Гафаровой и Рока Вамитана в Милли Меджлисе Азербайджана.

Согласно меморандуму, Милли Меджлис принимает во внимание право народа Новой Каледонии на самоопределение и будет информировать международное сообщество о данном вопросе. Также Милли Меджлис и Конгресс Новой Каледонии будут развивать межпарламентское сотрудничество в целях укрепления дружественных отношений между народами Азербайджана и Новой Каледонии.

Кроме того, документ предусматривает установление постоянных связей между комиссиями и комитетами законодательных органов, взаимные визиты делегаций членов парламентов. Для развития межпарламентских связей стороны намерены создать депутатские группы.