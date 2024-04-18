В Баку поймали нелегалов, пытавшихся попасть в Европу (видео)

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В ходе мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией полиция задержала в Баку 21 иностранца.

Как передает МВД, были проведены мероприятия против иностранцев, не имеющих документов, предоставляющих право на проживание на территории страны.

За указанное правонарушение был задержан 21 иностранец.

В ходе расследования было установлено, что эти иностранцы подверглись мошенничеству. За деньги им обещали нелегальный выезд в страны Европы, в частности, в Польшу, транзитом через Азербайджан.

Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, в их отношении был составлен протокол.

В отношении Э.Джамалова, подозреваемого в мошенничестве против граждан иностранных государств, продолжается расследование.